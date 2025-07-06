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В Забайкалье потерпел крушение самолет АН-2, перевозивший парашютистов

08:52, 06.07.2025
В Забайкалье потерпел крушение самолет АН-2, перевозивший парашютистов
Фото: предоставлено Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой

Жесткая посадка самолета Ан-2 в Забайкалье произошла из-за неисправности двигателя, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент случился в 09.30 по местному времени, всего через десять минут после взлета в районе СНТ «Топограф».

На борту находились десять парашютистов и один член экипажа. В результате экстренной посадки пострадали девять человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает. Самолет не загорелся, и, к счастью, погибших нет.

Анастасия Фартыгина

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