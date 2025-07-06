В Забайкалье потерпел крушение самолет АН-2, перевозивший парашютистов

Жесткая посадка самолета Ан-2 в Забайкалье произошла из-за неисправности двигателя, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент случился в 09.30 по местному времени, всего через десять минут после взлета в районе СНТ «Топограф».

На борту находились десять парашютистов и один член экипажа. В результате экстренной посадки пострадали девять человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает. Самолет не загорелся, и, к счастью, погибших нет.

Анастасия Фартыгина