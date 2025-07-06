В Забайкалье потерпел крушение самолет АН-2, перевозивший парашютистов
Жесткая посадка самолета Ан-2 в Забайкалье произошла из-за неисправности двигателя, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент случился в 09.30 по местному времени, всего через десять минут после взлета в районе СНТ «Топограф».
На борту находились десять парашютистов и один член экипажа. В результате экстренной посадки пострадали девять человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает. Самолет не загорелся, и, к счастью, погибших нет.
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