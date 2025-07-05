Эрдоган призвал Россию и Азербайджан к сдержанности на фоне обострения отношений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внимательно следит за развитием напряженности в отношениях между Азербайджаном и Россией, и призвал обе страны проявлять сдержанность. Свое заявление турецкий лидер сделал журналистам на борту самолета, возвращаясь из Азербайджана, пишет «Интерфакс».

— Турция имеет глубокие дипломатические и стратегические отношения как с Азербайджаном, так и с Россией. Мы внимательно следим за напряженностью и призываем обе страны проявлять сдержанность, — цитирует слова Эрдогана агентство Anadolu.

Он также выразил надежду, что произошедшие «печальные события» не нанесут «непоправимый ущерб» связям между Москвой и Баку.

Заявление Эрдогана последовало после его участия в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который накануне прошел в Ханкенди.

Напряженность между двумя странами обострилась на фоне ряда инцидентов. В конце июня российские правоохранительные органы задержали лиц, подозреваемых в причастности к убийствам граждан Азербайджана. По данным следствия, речь идет о членах этнической преступной группы, занимавшейся устранением конкурентов в бизнес-среде в 2000-х годах.

Вскоре после этого в Баку были задержаны двое российских журналистов, что вызвало незамедлительное требование МИД России об их освобождении. Помимо этого, появились сообщения о задержаниях и предполагаемом применении насилия в отношении российских релокантов — IT-специалистов и туристов, находящихся в Баку. В связи с этими инцидентами Кремль заявил о намерении обеспечить защиту интересов своих граждан.

Рената Валеева