Татарстан накроют грозы с сильным ветром до 20 м/с

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня вечером и в воскресенье утром в Татарстане ожидаются грозы, сопровождаемые сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

По данным синоптиков, предстоящей ночью в республике пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. Ветер будет западным, северо-западным, со скоростью 6-14 м/с. При грозе его порывы могут достигать 15-20 м/с.

В воскресенье днем существенных осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +23 градусов тепла.

Рената Валеева