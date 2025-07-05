В аэропорту Казани задерживаются десять рейсов

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Международный аэропорт Казань столкнулся с перебоями в расписании полетов. 10 вылетов задерживаются, а два рейса были полностью отменены. Причиной стало действие введенного в Татарстане режима «Беспилотная опасность», который продолжается уже 10 часов.

Согласно информации аэропорта, полностью отменены два рейса в Санкт-Петербург и обратно. Речь идет о рейсах, запланированных на 12.25 (вылет из Казани в Санкт-Петербург) и 11.40 (прилет из Санкт-Петербурга в Казань).

Среди задержанных вылетов значатся рейсы по нескольким направлениям, включая Нижний Новгород, Томск, Калининград. Также задержки коснулись нескольких рейсов в Санкт-Петербург, Сочи и московское Шереметьево.



Рената Валеева