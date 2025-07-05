Минобрнауки введет обязательный перечень из шести предметов в университетах
Министерство науки и высшего образования России в рамках новой системы высшего образования введет обязательный перечень из шести базовых дисциплин для всех университетов страны. Об этом сообщили РИА «Новости» в ведомстве.
— В рамках новых образовательных стандартов закрепим для всех программ единое социогуманитарное ядро, в которое войдут 6 дисциплин — история, основы философии, русский язык, основы российской государственности, безопасность жизнедеятельности, физическая культура, — говорится в сообщении Минобрнауки.
Уточняется, что преподавание этих дисциплин будет осуществляться по единым рабочим программам. Знания и навыки студентов по данным предметам также будут оцениваться по единым оценочным материалам.
Предполагается, что обучение в рамках данного ядра будет проводиться в течение первых двух лет получения высшего образования. По истечении этого срока студент сможет либо продолжить обучение в выбранном вузе, углубляясь в свою специализацию, либо перевестись в другой университет для более целенаправленного погружения в выбранное направление.
Студенты, которые стали отцами во время учебы, должны быть переведены на бюджетную форму обучения в вузах.
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