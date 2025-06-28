В Госдуме предложили переводить на бюджет студентов, ставших отцами

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение в Минобрнауки России

Фото: Мария Зверева

Студенты, которые стали отцами во время учебы, должны быть переведены на бюджетную форму обучения в вузах, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он направил обращение с соответствующим предложением в Минобрнауки России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В документе также предлагается дать возможность обучающимся на платной основе получить право снизить размер оплаты за обучение не менее чем на 50%.

4 мая президент России Владимир Путин сообщил, что население России с новыми регионами составляет примерно 150 млн человек.

В качестве одного из вариантов для улучшения демографической ситуации в стране генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров предложил снять «табу на миграцию».

Дарья Сайфиева