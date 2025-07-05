В Саратовской области повреждены жилые дома при атаке БПЛА
Жилые дома в Энгельсе и Саратове получили повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
— В результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове, — написал глава региона.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На местах происшествия работают все экстренные службы.
В других регионах также зафиксированы инциденты с БПЛА. В Чувашии один беспилотник упал на крышу пустующего здания АО «ВНИИР», а второй повредил строящийся склад, сообщил глава республики Олег Николаев.
Напомним, Минобороны сообщило, что вечером в пятницу дежурные средства ПВО сбили 42 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской и Тверской областей.
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