В Саратовской области повреждены жилые дома при атаке БПЛА

Жилые дома в Энгельсе и Саратове получили повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

— В результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове, — написал глава региона.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На местах происшествия работают все экстренные службы.

В других регионах также зафиксированы инциденты с БПЛА. В Чувашии один беспилотник упал на крышу пустующего здания АО «ВНИИР», а второй повредил строящийся склад, сообщил глава республики Олег Николаев.

Напомним, Минобороны сообщило, что вечером в пятницу дежурные средства ПВО сбили 42 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской и Тверской областей.



Рената Валеева