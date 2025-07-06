В Татарстане стоимость нового автомобиля снизилась на 9,4%

Стоимость составила 2,7 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане средняя стоимость нового автомобиля за месяц снизилась на 9,4%, до 2,7 млн рублей. За полгода машины подешевели в среднем на 14,4%. Об этом сообщает «Авто.ру».

Самой подешевевшей моделью за месяц стал китайский Chery Tiggo 9: в июне он стоил в среднем 4,86 млн рублей, что на 2,7% ниже, чем в мае. Вторую строчку занял китайский Haval H3, который стал доступнее на 2,4% и продавался в среднем за 2,99 млн рублей. На третьей строчке расположился Chery Arrizo 8, средняя стоимость которого снизилась на 2,4% и составила 3,1 млн рублей.

Примечательно, что больше всего в цене прибавили также китайские автомобили. Jaecoo J8 стал дороже на 3,3% — до 4,96 млн рублей. Следом идут Haval F7 (+3%, до 3,39 млн рублей) и Omoda C5 (+2,1%, до 2,9 млн рублей).

В целом в России в июне средняя цена нового автомобиля китайской марки составила 3,58 млн рублей, снизившись за месяц на 1,3%. Средняя стоимость отечественного автомобиля, напротив, немного выросла — на 0,8%, до 1,57 млн рублей. Цена на автомобили, официально не представленные в России, продолжает расти: в июне она увеличилась на 1,6% и достигла 9,4 млн рублей. С начала года средняя стоимость в этом сегменте поднялась почти на миллион рублей, или на 11%.

Ранее сообщалось, что после спада в марте и апреле 2025 года рынок вторичных электромобилей в России показал рост на 4,6%.

Елизавета Пуншева