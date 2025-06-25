Рынок подержанных электрокаров в России остановил падение: в мае продажи выросли на 4,6%

Фото: Ринат Назметдинов

После спада в марте и апреле 2025 года, рынок вторичных электромобилей в России показал рост. В мае, согласно данным агентства «Автостат», жители страны приобрели 985 подержанных электрокаров, что на 4,6% больше по сравнению с маем прошлого года.

Лидером по продажам на вторичном рынке стал японский бренд Nissan, занявший 41% сегмента с результатом 404 перепроданных машин, что на 7% выше показателя мая 2024 года. Второе место занимает американская Tesla с 123 проданными автомобилями, однако популярность марки снизилась на 27%. Третью позицию занимает китайская компания Zeekr — 119 проданных электрокаров (+13%).

В пятерку ведущих брендов также вошли Volkswagen и отечественный Evolute, реализовавшие 62 и 39 автомобилей соответственно. При этом Volkswagen продемонстрировал рост продаж на 51%, а Evolute — на 77%.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

В модельном рейтинге первое место традиционно занимает Nissan Leaf с 391 проданным экземпляром в мае. В топ-5 вошли также Zeekr 001 (82 шт.), Tesla Model 3 (51 шт.), Volkswagen ID.4 (33 шт.) и Evolute I-Pro (30 шт.).

По итогам первых пяти месяцев 2025 года рынок подержанных электромобилей также показал положительную динамику: с января по май было приобретено 4 471 электрокар, что на 5,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

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Рената Валеева