В аэропорту Казани 16 рейсов задержали на вылет и прилет

Больше всего задерживаются рейсы в Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Москву

Фото: Мария Зверева

В казанском аэропорту 16 рейсов задерживаются на вылет и прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

На прилет задержали самолеты из Самары, Норильска, Перми, Сочи, Калининграда, Тюмени, Саранска, Москвы. Рейс из Минеральных Вод перенесен с 23:25 4 июля на 10:50 5 июля.

На вылет задерживаются самолеты в Санкт-Петербург, Москву, Сочи и Саранск.

Самолет в Санкт-Петербург вместо 18:15 отправится в 23:15, а один из рейсов в Москву перенесли с 21:50 на 00:50.

Ранее в аэропортах Казани и Нижнекамска были сняты ограничения на выпуск и прием воздушных судов. Аэропорты были закрыты после того, как в Татарстане объявили угрозу атаки беспилотных воздушных средств. В воздушных гаванях ввели режим «Ковер», запрещающий прием и выпуск самолетов.



Дарья Сайфиева