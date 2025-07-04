Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 4 июля
По отношению к основным денежным единицам рубль укрепил свои позиции
Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 4 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепил свои позиции.
Евро упал на 0,62 рубля, доллар вырос на 0,05 рубля. Курс юаня остался без изменений.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,84 рубля;
- евро — 93,01 рубля;
- юань — 10,99 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».