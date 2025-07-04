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Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 4 июля

17:54, 04.07.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль укрепил свои позиции

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 4 июля
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 4 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепил свои позиции.

Евро упал на 0,62 рубля, доллар вырос на 0,05 рубля. Курс юаня остался без изменений.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,84 рубля;
  • евро — 93,01 рубля;
  • юань — 10,99 рубля.
Дарья Сайфиева

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