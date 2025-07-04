Путин примет участие в саммите БРИКС в Бразилии по видеосвязи
Саммит пройдет в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля
Президент России Владимир Путин присоединится к саммиту БРИКС в Рио-де-Жанейро по видеосвязи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Саммит пройдет в столице Бразилии 6 и 7 июля. В воскресенье российский лидер по видеосвязи примет участие в главном пленарном заседании.
Дмитрий Песков анонсировал еще одно мероприятие, о котором Кремль сообщит дополнительно.
XVII саммит БРИКС пройдет под председательством Бразилии. В ходе мероприятий планируется обсудить вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления искусственным интеллектом, укрепления мира и безопасности. Подробнее о темах саммита — в материале «Реального времени».
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