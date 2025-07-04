На безопасность дорожного движения в Куюках и Лаишево потратят почти 4 млн рублей

Средства пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры, ремонт и разметку дорог, а также проведение профилактических мероприятий

Фото: Динар Фатыхов

В Лаишевском районе Татарстана запущены программы по повышению безопасности дорожного движения. На реализацию мероприятий в городе Лаишево и Куюках выделено более 3,8 млн рублей. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

Программа для Лаишево, рассчитанная на 2025—2027 годы, получит финансирование в размере 1,85 млн рублей. Средства пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры, ремонт и разметку дорог, а также проведение профилактических мероприятий.

Параллельно в Куюковском сельском поселении реализуется аналогичная программа с бюджетом 2,028 млн рублей. Основной акцент здесь будет сделан на ремонт и реконструкцию внутрипоселковых дорог.

В рамках программ предусмотрено комплексное решение проблем безопасности: от совершенствования системы управления дорожным движением до повышения качества подготовки водителей. Особое внимание уделяется профилактической работе с населением и улучшению дорожной инфраструктуры.

Ожидается, что реализация программ приведет к снижению количества дорожно-транспортных происшествий, уменьшению тяжести их последствий и повышению общей безопасности на дорогах обоих муниципальных образований.

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Дмитрий Зайцев