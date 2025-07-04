Завтра Татарстан ожидают грозы, сильный ветер и град
По данным Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие часы и сутки на территории региона ожидается значительное ухудшение погодных условий.
Вечером 4 июля, а также ночью и днем 5 июля на территории республики местами прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления.
Основные предупреждения:
- Туман: в ночь с 4 на 5 июля и утром 5 июля местами по республике, включая Казань, ожидается туман, что значительно ухудшит видимость на дорогах.
- Грозы и сильный ветер: ночью и днем 5 июля пройдут грозы, сопровождающиеся кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. В столице республики, Казани, порывы ветра при грозах могут достигать 15—18 м/с.
- Град: днем 5 июля местами по Татарстану не исключено выпадение града.
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