Госдума в приоритетном порядке рассмотрит льготы для матерей-героинь
Соответствующий законопроект ранее был внесен в нижнюю палату
Законопроект о предоставлении льгот женщинам, имеющим звание «Мать-героиня», рассмотрят в Госдуме в приоритетном порядке, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА «Новости».
— Воспитание детей — огромный труд, поэтому важно укреплять социальную защиту женщин с таким высоким званием. Системный подход к решению этих вопросов способствует повышению качества жизни. Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке, — отметил спикер Госдумы.
Он направил в профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов ранее внесенный в нижнюю палату законопроект о социальных гарантиях матерям-героиням. Предполагается, что льготы для них будут выделяться аналогично тем, что получают Герои труда.
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