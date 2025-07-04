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Госдума в приоритетном порядке рассмотрит льготы для матерей-героинь

14:42, 04.07.2025

Соответствующий законопроект ранее был внесен в нижнюю палату

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит льготы для матерей-героинь
Фото: Анастасия Фартыгина

Законопроект о предоставлении льгот женщинам, имеющим звание «Мать-героиня», рассмотрят в Госдуме в приоритетном порядке, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Воспитание детей — огромный труд, поэтому важно укреплять социальную защиту женщин с таким высоким званием. Системный подход к решению этих вопросов способствует повышению качества жизни. Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке, — отметил спикер Госдумы.

Он направил в профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов ранее внесенный в нижнюю палату законопроект о социальных гарантиях матерям-героиням. Предполагается, что льготы для них будут выделяться аналогично тем, что получают Герои труда.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос с получением образования для вдов бойцов СВО.

Дарья Сайфиева

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