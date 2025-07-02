Путин поручил проработать вопрос с получением образования для вдов бойцов СВО

Вдовы военнослужащих ранее обращались с таким вопросом, отметил глава государства

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил статс-секретаря — заместителя министра обороны Анну Цивилеву доложить о том, как продвигается решение вопроса о создании условий для получения образования вдовами бойцов СВО.

— Вопрос по вдовам и получению ими образования: среднего, специального и высшего образования. Мне женщины ставили вопрос о том, чтобы создать условия для того, чтобы они могли учиться, — отметил российский лидер.

Анна Цивилева в ходе доклада предложила распространить существующую льготу по получению образования для участников СВО и их детей и на вдов погибших бойцов.

Владимир Путин поддержал это предложение, но отметил, что этот вопрос нужно изучить детально, поскольку, помимо получения образования, вдовам нужно будет еще воспитывать детей и содержать семью.

Ранее президент России поручил внести срочные изменения в нормативно-правовую базу, чтобы избежать ситуаций, когда семьи погибших участников СВО теряют право на получение жилья.

Дарья Сайфиева