В Татарстане снят режим беспилотной опасности

Об этом сообщает МЧС России

Фото: Максим Платонов

В Татарстане снят режим беспилотной опасности. Об этом сообщает МЧС России.

По данным ведомства, он продлился около семи часов.

Напомним, что сегодня, 3 июля, в Татарстане ввели режим беспилотной опасности в 06.51 утра. Спустя почти час в Росавиации заявили о временных ограничениях работы казанского аэропорта. В 08.05 стало известно о введении аналогичных ограничений в аэропорту Нижнекамска.

За время действия режимов на запасные аэродромы перенаправлены шесть бортов, летевших в Казань, и один — в Нижнекамск.



Ранее «Реальное время» рассказывало, как регулярное закрытие аэропорта Казани повлияло на турбизнес.

Дмитрий Зайцев