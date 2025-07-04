В Татарстане снят режим беспилотной опасности
Об этом сообщает МЧС России
В Татарстане снят режим беспилотной опасности. Об этом сообщает МЧС России.
По данным ведомства, он продлился около семи часов.
Напомним, что сегодня, 3 июля, в Татарстане ввели режим беспилотной опасности в 06.51 утра. Спустя почти час в Росавиации заявили о временных ограничениях работы казанского аэропорта. В 08.05 стало известно о введении аналогичных ограничений в аэропорту Нижнекамска.
За время действия режимов на запасные аэродромы перенаправлены шесть бортов, летевших в Казань, и один — в Нижнекамск.
Ранее «Реальное время» рассказывало, как регулярное закрытие аэропорта Казани повлияло на турбизнес.
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