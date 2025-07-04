В Татарстане взыскали более 1,5 млн рублей за добычу ископаемых в реке Дымке
Виновник отказался добровольно возместить ущерб
За незаконную добычу полезных ископаемых в реке Дымке Ютазинского района суд Татарстана взыскал с виновника свыше 1,5 млн рублей. Об этом сообщает Минэкологии РТ.
Нарушитель отказался добровольно возмещать ущерб, причиненный акватории реки Дымки, и Приикское территориальное управление Минэкологии РТ обратилось в Арбитражный суд Татарстана.
Судья удовлетворил исковые требования в полном объеме и обязал нарушителя выплатить всю сумму причиненного ущерба.
Ранее сообщалось, что специалисты Минэкологии Татарстана обнаружили деревянные заборы, мешающие свободному доступу граждан к берегу Казанки.
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