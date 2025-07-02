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Минэкологии РТ выявило новые нарушения доступа к береговой линии Казанки

16:29, 02.07.2025

Пройти к берегу мешают деревянные заборы

Минэкологии РТ выявило новые нарушения доступа к береговой линии Казанки
Фото: предоставлено Минэкологии РТ

Специалисты Минэкологии Татарстана обнаружили деревянные заборы, мешающие свободному доступу граждан к берегу Казанки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно водному законодательству, вдоль реки установлена береговая полоса общего пользования шириной 20 метров для свободного перемещения, рыболовства и причаливания лодок и другого плавучего транспорта.

После выявления собственников участков, установивших заборы в неположенном месте, им будут выданы предписания об устранении ограничений.

Ранее Минэкологии Татарстана выявило в Лаишевском районе две несанкционированные свалки.

Дарья Сайфиева

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