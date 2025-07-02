Минэкологии РТ выявило новые нарушения доступа к береговой линии Казанки
Пройти к берегу мешают деревянные заборы
Специалисты Минэкологии Татарстана обнаружили деревянные заборы, мешающие свободному доступу граждан к берегу Казанки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно водному законодательству, вдоль реки установлена береговая полоса общего пользования шириной 20 метров для свободного перемещения, рыболовства и причаливания лодок и другого плавучего транспорта.
После выявления собственников участков, установивших заборы в неположенном месте, им будут выданы предписания об устранении ограничений.
Ранее Минэкологии Татарстана выявило в Лаишевском районе две несанкционированные свалки.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.