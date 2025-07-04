В Буинске закрыт на 45 суток пищеблок кафе «Дуслык» из-за грубых нарушений

Суд принял решение о временном приостановлении деятельности

Суд принял решение о временном приостановлении деятельности пищеблока кафе «Дуслык» после проверки территориального отдела Роспотребнадзора. Причиной стали многочисленные нарушения санитарных норм и обнаружение опасных бактерий в готовой продукции. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ходе проверки в пробах готовых блюд были выявлены бактерии группы кишечной палочки. Это указывает на серьезные нарушения в технологии приготовления пищи и несоблюдение правил гигиены персоналом.

По результатам проверки из оборота было изъято более 14 кг некачественной продукции. На индивидуального предпринимателя составлены административные протоколы.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане на 3 июля 2025 года в медицинские учреждения республики обратились 7737 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них 1961 ребенок.



Дмитрий Зайцев