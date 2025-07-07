Банк ЗЕНИТ провел стратегическую сессию по случаю 30-летнего юбилея

Фото: предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

Банк ЗЕНИТ во главе с председателем правления Дмитрием Романовым 23—25 июня провел в Казани стратегическую сессию «ЗЕНИТ 3.0. Стратегия надежности», приуроченную к 30-летнему юбилею банка.

В ходе мероприятия участники рассмотрели историю и итоги развития банка за три десятилетия и определили ключевые ориентиры для дальнейшего роста в сегментах: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний бизнес, private banking. Обсудили важные инициативы и проекты, которые помогут банку продолжать укреплять свои позиции в отрасли и предоставлять клиентам качественные и надежные финансовые услуги.

Стратегическая сессия объединила несколько форматов работы: пленарное заседание, экспертные выступления, сессию «Вопрос-ответ», работу в группах в рамках креативного тимбилдинга. В завершение состоялось торжественное награждение сотрудников банка, которые проявили высокий профессионализм, преданность делу и внесли значительный вклад в развитие компании. Руководство банка выразило благодарность всем сотрудникам за их труд и инициативность, которые позволяют Банку ЗЕНИТ уверенно двигаться вперед.

предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

Председатель правления Банк ЗЕНИТ Дмитрий Романов: «За плечами у банка три десятилетия яркой истории, и каждый сотрудник — ее важная часть. ЗЕНИТ — это не просто банк, это особый дух: энергия, желание побеждать, но при этом оставаться настоящими. Это банк, где уважают опыт и при этом верят в молодых. Банк, в котором умеют ценить людей — не только за результат, но и за отношение, за вклад в общее дело, за идеи и инициативу. Я верю, что 30-летний юбилей станет не просто точкой, а трамплином к новому этапу роста, развития и открытий».

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