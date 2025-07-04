«Транснефть» подтвердила гибель вице-президента компании Андрея Бадалова
«Транснефть» подтвердила гибель вице-президента компании Андрея Бадалова. Об этом сообщается на сайте компании.
Ранее о смерти топ-менеджера сообщили телеграм-каналы. ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что тело Бадалова обнаружили под окнами дома на Рублевском шоссе. Предварительная причина гибели — самоубийство.
— Андрей Юрьевич пришел в ПАО «Транснефть» в 2021 году, в сложный и напряженный период. С первых шагов активно включившись в работу по комплексной цифровизации и автоматизации производственных процессов в масштабах всей системы трубопроводного транспорта, Андрей Юрьевич проявил высочайший профессионализм, компетентность, талант руководителя и опыт эксперта, — говорится в сообщении «Транснефти». — Скорбим о невосполнимой утрате, постигшей наш коллектив. В расцвете сил и созидательной работы оборвалась жизнь замечательного человека, уникального профессионала, надежного коллеги и товарища.
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