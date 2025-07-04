Глава Удмуртии Бречалов заявил о ликвидации БПЛА над Ижевском
Бречалов попросил людей не выезжать из дома без лишней необходимости и воздерживаться от открытых пространств
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что система противовоздушной обороны успешно ликвидировала беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Ижевском. Он призвал жителей республики воздержаться от поездок на личном транспорте и нахождения на открытых территориях, пока сохраняется угроза. Бречалов также пообещал держать население в курсе событий.
— Наша система противовоздушной обороны сработала еще раз. БПЛА уничтожен. Огромная просьба ко всем: если нет крайней необходимости, воздержитесь от поездок на личном транспорте и нахождения на открытых территориях. Пока опасность сохраняется. Буду держать вас в курсе, — сказал Бречалов.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане объявили угрозу атаки беспилотных воздушных средств.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».