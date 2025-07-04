Глава Удмуртии Бречалов заявил о ликвидации БПЛА над Ижевском

Бречалов попросил людей не выезжать из дома без лишней необходимости и воздерживаться от открытых пространств

Фото: Артем Дергунов

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что система противовоздушной обороны успешно ликвидировала беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Ижевском. Он призвал жителей республики воздержаться от поездок на личном транспорте и нахождения на открытых территориях, пока сохраняется угроза. Бречалов также пообещал держать население в курсе событий.

— Наша система противовоздушной обороны сработала еще раз. БПЛА уничтожен. Огромная просьба ко всем: если нет крайней необходимости, воздержитесь от поездок на личном транспорте и нахождения на открытых территориях. Пока опасность сохраняется. Буду держать вас в курсе, — сказал Бречалов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане объявили угрозу атаки беспилотных воздушных средств.



Дмитрий Зайцев