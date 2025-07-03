Глава МИД Саудовской Аравии прилетел Россию с рабочим визитом

Завтра он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

Фото: Максим Платонов

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд прибыл с официальным визитом в Москву.Об этом сообщает РИА «Новости».

Завтра дипломат встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В ходе визита глава МИД Саудовской Аравии планирует обсудить укрепление двусторонних отношений с Россией.

Ранее сообщалось, что за последние четыре года товарооборот между Россией и странами ОИС вырос на 44%, а туристический поток увеличился в 2,5 раза. В Джидде (Саудовская Аравия) открыто постоянное представительство России при ОИС.



Особую роль в развитии отношений с исламскими странами играет Татарстан. Регион стал площадкой для проведения крупнейшего Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», собравшего в этом году более 22 тысяч участников из 96 стран мира.

Дарья Сайфиева