Татарстан укрепляет связи с исламским миром: 20 лет сотрудничества с ОИС

Республика демонстрирует успехи международного взаимодействия

30 июня 2025 года исполняется 20 лет с момента получения Россией статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества (ОИС). Масштабные достижения сотрудничества впечатляют: за последние четыре года товарооборот между Россией и странами ОИС вырос на 44%, а туристический поток увеличился в 2,5 раза. В Джидде (Саудовская Аравия) открыто постоянное представительство России при ОИС.

Особую роль в развитии партнерских отношений играет Татарстан. Регион стал площадкой для проведения крупнейшего Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», собравшего в этом году более 22 тысяч участников из 96 стран мира. В рамках мероприятия было заключено 130 соглашений и проведено около 200 мероприятий.

Экономическое сотрудничество Татарстана со странами ОИС демонстрирует впечатляющие результаты. Товарооборот достиг 8 миллиардов долларов, привлечены турецкие инвестиции на сумму 2 млрд долларов. Реализуются совместные проекты с ОАЭ и Малайзией.

Культурный диалог развивается через многочисленные инициативы: Казанский международный фестиваль мусульманского кино, Болгарскую исламскую академию, международные спортивные турниры и программы академического обмена.

— Татарстан продолжит быть ключевым регионом в развитии сотрудничества России с исламским миром, укрепляя позиции культурной столицы исламского мира 2026 года, — подчеркнул раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, его слова приводит пресс-служба

Перспективные направления развития включают создание исламских финансовых инструментов, поддержку инновационных компаний, расширение образовательных программ и укрепление культурных связей. Татарстан активно работает над развитием исламского банкинга, продвижением халяль-индустрии и организацией международных культурных мероприятий.

Дмитрий Зайцев