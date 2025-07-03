Иран закрыл воздушное пространство до 10 июля

27 июня Россия и Иран возобновили авиасообщение

Фото: Реальное время

Иран закрыл воздушное пространство над страной до 10 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Тегеран в связи с ограничением воздушного пространства. Полеты возобновят после открытия неба над Ираном.

27 июня Россия и Иран возобновили авиасообщение. Однако позже иранские власти продлили закрытие воздушного пространства на западе, юге и севере страны до 13:30 по московскому времени субботы.



28 июня Иран открыл воздушное пространство над центральной областью страны и частично — над западной.

Дарья Сайфиева