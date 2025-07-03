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Дом XIX века в центре Казани стал объектом культурного наследия

16:10, 03.07.2025

Кирпичный дом находится на улице Татарстан, 10

Дом XIX века в центре Казани стал объектом культурного наследия
Фото: предоставлено Комитетом Татарстана по охране ОКН

Дом купца Сибирякова, построенный в XIX веке, включен в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает Комитет Татарстана по охране ОКН.

Объект находится под государственной охраной в качестве объекта регионального значения, поскольку имеет историческую и художественную ценность.

Двухэтажный кирпичный дом находится на улице Татарстан, 10.

Он был построен для купца Мухамедгали Сибирякова в конце XIX века. В начале XX века из-за финансовых трудностей владелец заложил здание в Государственном банке. В 1904 году оно перешло в собственность Казанского отделения банка, а через год дом продали Мусульманскому благотворительному обществу Казани.

Ранее сообщалось, что старинный дом начала ХХ века в Чистополе стал памятником культуры и истории Татарстана.

Дарья Сайфиева

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