Дом XIX века в центре Казани стал объектом культурного наследия

Кирпичный дом находится на улице Татарстан, 10

Фото: предоставлено Комитетом Татарстана по охране ОКН

Дом купца Сибирякова, построенный в XIX веке, включен в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает Комитет Татарстана по охране ОКН.

Объект находится под государственной охраной в качестве объекта регионального значения, поскольку имеет историческую и художественную ценность.

Двухэтажный кирпичный дом находится на улице Татарстан, 10.

Он был построен для купца Мухамедгали Сибирякова в конце XIX века. В начале XX века из-за финансовых трудностей владелец заложил здание в Государственном банке. В 1904 году оно перешло в собственность Казанского отделения банка, а через год дом продали Мусульманскому благотворительному обществу Казани.

Ранее сообщалось, что старинный дом начала ХХ века в Чистополе стал памятником культуры и истории Татарстана.



Дарья Сайфиева