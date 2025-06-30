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Дом начала ХХ века в Чистополе признали объектом культурного наследия

18:59, 30.06.2025

Здание отражает стиль провинциальной архитектуры России эпохи модерна и классицизма

Дом начала ХХ века в Чистополе признали объектом культурного наследия
Фото: предоставлено Комитетом Татарстана по охране ОКН

Старинный дом начала ХХ века в Чистополе стал памятником культуры и истории Татарстана. Об этом сообщает Комитет республики по охране объектов культурного наследия.

Двухэтажный кирпичный жилой дом находится по адресу: ул. Урицкого, д. 71.

Здание, по мнению экспертов, отражает стиль традиционной провинциальной архитектуры России, сочетающей элементы модерна и классицизма. После прохождения государственной историко-культурной экспертизы объект официально получил статус памятника истории и культуры регионального значения.

Ранее сообщалось, что в Казани начался комплекс противоаварийных работ на объекте культурного наследия регионального значения — в Доме общества «Мазут» XIX века.

Дарья Сайфиева

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