В Татарстане сняли режим «беспилотной опасности»

Он действовал с 04.47 утра

Фото: Максим Платонов

В Татарстане сняли режим «беспилотной опасности». Об этом сообщает МЧС России. Сегодня, 3 июля, на территории республики его ввели в 04.47 утра. Спустя почти 4 часа объявили угрозу беспилотной атаки.

В это же время, в районе 10 утра, Росавиация заявила о приостановлении работы аэропорта Казани. В 12.55 авиагавань вернулась к регулярному режиму. За это время, по данным организации, на запасные аэродромы отправили шесть самолетов.

Позднее, в 12.30, МЧС России заявило о снятии режима угрозы беспилотной атаки, а в 13.09 — об отмене режима «беспилотной опасности».



Ранее «Реальное время» рассказывало, как регулярное закрытие аэропорта Казани повлияло на турбизнес.

Дмитрий Зайцев