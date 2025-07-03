В Тукаевском районе в этом году откроют первую очередь логистического комплекса Дэн Сяопина

Еженедельно он будет принимать минимум по одному поезду из Китая и отправлять обратно

В Тукаевском районе Татарстана в этом году запустят первую очередь логистического комплекса Дэн Сяопина. Об этом сообщили в ходе «Муниципального часа».

Логистический комплекс относится к контейнерному терминалу «Один пояс один путь», который является частью промпарка «Этилен 600».

Полностью реализовать проект планируется до 2026 года. Общий объем инвестиций составляет 51,5 млрд рублей. Грузооборот достигнет 100 тыс. контейнеров в год.

Логистический комплекс еженедельно будет принимать минимум один контейнер из Китая и отправлять обратно.

Елизавета Пуншева