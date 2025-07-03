Новости спорта

13:39 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Футболист «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП в Испании

11:22, 03.07.2025
Футболист «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП в Испании
Фото: скриншот из видео «Diogo Jota • Magic Control, Goals & Creative | Liverpool | 2024 ᴴᴰ» с канала «Mega Football»

Футболист сборной Португалии и игрок английского клуба «Ливерпуль» Диогу Жота трагически погиб в возрасте 28 лет в результате дорожно-транспортного происшествия, пишет Marca. Инцидент произошел в четверг утром в испанской провинции Самора.

Авария случилась на 65-м километре трассы А-52, недалеко от города Паласьос-де-Санабрия.

В момент происшествия Жота находился в автомобиле вместе со своим 26-летним братом Андре. По информации, автомобиль сошел с дороги и загорелся.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

СпортФутбол

Новости партнеров

Читайте также