Футболист «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП в Испании

Футболист сборной Португалии и игрок английского клуба «Ливерпуль» Диогу Жота трагически погиб в возрасте 28 лет в результате дорожно-транспортного происшествия, пишет Marca. Инцидент произошел в четверг утром в испанской провинции Самора.

Авария случилась на 65-м километре трассы А-52, недалеко от города Паласьос-де-Санабрия.

В момент происшествия Жота находился в автомобиле вместе со своим 26-летним братом Андре. По информации, автомобиль сошел с дороги и загорелся.



Анастасия Фартыгина