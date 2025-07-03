Маткапитал проиндексируют в феврале 2026 года по инфляции

Фото: Мария Зверева

Маткапитал в России будет проиндексирован в феврале 2026 года в соответствии с фактической инфляцией за 2025 год. Это коснется как новых, так и уже оформленных, но не использованных средств. Об этом сообщила ТАСС Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства.

— Ежегодно в феврале материнский капитал индексируется на фактическую инфляцию прошлого года. Поэтому в зависимости от того, какая будет инфляция, именно на такую сумму материнский капитал вырастет, — пояснила депутат.

Она также напомнила, что средства маткапитала можно использовать не только для покупки жилья, но и на образование детей, включая кружки и секции, а также на материнскую пенсию и ежемесячные выплаты для семей с низким доходом. С 2024 года родители могут получить остаток маткапитала до 10 тыс. рублей в виде выплаты; этой возможностью уже воспользовались около 180 тыс. семей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Программа маткапитала действует в России с 2007 года. Первоначально она предоставлялась только семьям со вторым ребенком, но с 2020 года право на поддержку получили семьи с первым ребенком. В 2025 году маткапитал был проиндексирован на 9,5%. В настоящее время размер маткапитала составляет 690 тыс. рублей на первого ребенка и до 912 тыс. рублей на второго (или доплата в 221 тыс. рублей при отсутствии сертификата).

Напомним, что председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина внесла на рассмотрение парламента законопроект о многократной выплате маткапитала. Предлагается выплачивать его повторно за каждого последующего ребенка, увеличивая его размер на 25% от предыдущей суммы.

Анастасия Фартыгина