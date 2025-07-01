Татарстан вошел в число регионов с наибольшим количеством сделок по цифровой ипотеке

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С начала года цифровой ипотекой воспользовались около 7 тыс. семей, следует из данных банка ДОМ.РФ. Объем сделок превысил 42 млрд рублей. Больше всего сделок по цифровой ипотеке с начала года проведено в столичном регионе (18,2 млрд рублей), Тюменской области (2 млрд рублей), Татарстане (2 млрд рублей), Краснодарском (1,9 млрд рублей) и Приморском (1,8 млрд рублей) краях.

По данным опроса «Авито Недвижимости», представленным на форуме «Движение», среди россиян, которые рассматривают возможность покупки квартиры полностью или частично онлайн, 57% респондентов готовы подать заявку на ипотечный кредит в электронном формате. Чаще других такой вариант отмечали опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (65%). Среди жителей Приволжского федерального округа 57% респондентов рассматривают возможность дистанционной подачи заявки на ипотеку. Готовность использовать цифровые инструменты для полного оформления кредита выразили 40% опрошенных россиян. Среди федеральных округов лидируют Северо-Западный (55%), Центральный (43%) и Приволжский (43%).

В качестве основных преимуществ подачи заявки или полного оформления ипотеки в онлайн-формате опрошенные россияне называли экономию времени (64%), удобство (57%), возможность отслеживать статус по заявке (45%), а также возможность подать заявку или оформить кредит на покупку жилья в другом городе (41%).

Для межрегиональных сделок дистанционный формат особенно актуален. Аналитика «Авито Недвижимости» показывает, что в 2024—2025 гг. доля покупателей, интересующихся новостройками за пределами родного субъекта, составила 27% в среднем по России.



Рейтинг наиболее привлекательных регионов за пределами домашнего возглавляет Краснодарский край. На второй и третьей позициях — Подмосковье и Москва. Далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ставропольский край и Ростовская область.