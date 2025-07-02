В Альметьевске мотоциклиста оштрафовали на 20 тысяч рублей за побег от полиции

На нарушителя ПДД завели сразу семь протоколов

Фото: Динар Фатыхов

В Альметьевске автоинспекторы оштрафовали кроссового мотоциклиста, попытавшегося скрыться от полиции, на сумму более 20 тыс. рублей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Водитель ехал без шлема, перевозя пассажира. После требования патрульных ДПС остановиться мотоциклист попытался скрыться.

В результате нарушителя задержали и оформили ему сразу семь протоколов о нарушении ПДД.

Его мотоцикл забрали на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что мотоциклы чаще всего становятся причиной аварий. С начала сезона количество ДТП с ними сопоставимо с общим количеством за прошлый год.

Дарья Сайфиева