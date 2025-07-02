Казанский суд рассмотрит дело матери-алкоголички, оставившей годовалого сына без присмотра

Из-за материнской халатности ребенка отправили в детский дом

Прокуратура Приволжского района Казани утвердила обвинение в отношении 23-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в неисполнении родительских обязанностей по воспитанию своего маленького сына. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, молодая мать регулярно оставляла годовалого ребенка одного дома, уходя на долгие часы употреблять алкоголь. Последний случай произошел 13 августа 2024 года, когда полицейские обнаружили малыша в одиночестве.

У мальчика выявили недостаток питания, отсутствие правильного режима дня и прогулок, а также пропуски визитов к врачам.

После госпитализации ребенка в больницу мать ни разу не навестила сына и не проявила интереса к его состоянию. В настоящее время мальчик находится в специализированном учреждении.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Дмитрий Зайцев