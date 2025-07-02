Путин снял с должности замминистра МВД Татарстана Фяргата Мухаметзянова
Указ глава государства подписал 1 июля 2025 года
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении заместителя министра внутренних дел Татарстана генерал-майора Фяргата Мухаметзянова от занимаемой должности. Об этом сообщил источник «Реального времени».
Указ глава государства подписал 1 июля 2025 года.
Фяргат Мухаметзянов окончил Казанский государственный университет.
С 1988 по 1991 год был участковым инспектором милиции Вахитовского РОВД Казани. С 2009 по 2011 год был заместителем начальника штаба МВД по Татарстану. В июне 2023 года был назначен заместителем министра внутренних дел РТ.
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