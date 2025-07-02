Центробанк допустил спад в некоторых отраслях экономики России

В экономике сейчас происходят серьезные структурные изменения, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина

В отдельных отраслях российской экономики может наблюдаться спад, но по ним не стоит делать выводов о ситуации в целом, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА «Новости».

— У нас сейчас происходят серьезнейшие структурные изменения. Поэтому в одних секторах будет продолжаться опережающий рост, в других может быть стабилизация, в третьих может быть некоторое снижение, — пояснила глава ЦБ.

Ранее сообщалось, что в России возможно снижение ключевой ставки к сентябрю до 18%. Эксперты полагают, что ключевая ставка может быть понижена уже в июле.



Дарья Сайфиева