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Экономика

Центробанк допустил спад в некоторых отраслях экономики России

15:27, 02.07.2025

В экономике сейчас происходят серьезные структурные изменения, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина

Центробанк допустил спад в некоторых отраслях экономики России
Фото: скриншот из видео «Пресс-конференция по ключевой ставке 26 июля 2024 года» с канала « Банк России»

В отдельных отраслях российской экономики может наблюдаться спад, но по ним не стоит делать выводов о ситуации в целом, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА «Новости».

— У нас сейчас происходят серьезнейшие структурные изменения. Поэтому в одних секторах будет продолжаться опережающий рост, в других может быть стабилизация, в третьих может быть некоторое снижение, — пояснила глава ЦБ.

Ранее сообщалось, что в России возможно снижение ключевой ставки к сентябрю до 18%. Эксперты полагают, что ключевая ставка может быть понижена уже в июле.

Дарья Сайфиева

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Экономика

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