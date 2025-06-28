Ключевую ставку в России могут снизить до 13—15% до конца года

К сентябрю возможно снижение до 18%

Фото: Татьяна Демина

В России возможно снижение ключевой ставки к сентябрю до 18%, а уже к концу года она может понизиться до 13—15%, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Об этом сообщает ТАСС.

— Цифры по инфляции этому способствуют, результаты охлаждения экономики в ряде отраслей. Даже наблюдаются признаки не охлаждения, а переохлаждения. Поэтому я думаю, что не факт, что в июле будет ставка снижаться, но если Центральный банк дотянет до сентября, то снижение должно быть не на 1 процентный пункт, — отметил специалист.

При прогнозах Центробанка и Минэкономразвития по инфляции в пределах 77,5% к концу года, ключевая ставка не должна будет превышать 15%, добавил Александр Шохин.

Ранее сообщалось, что ключевая ставка может быть понижена уже в июле.

Дарья Сайфиева