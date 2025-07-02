В Суэцком заливе затонула буровая установка

Четыре человека погибли, шестеро считаются пропавшими без вести

В Суэцком заливе затонула морская буровая установка. Четыре человека погибли, шесть считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает египетская газета Al Masry Al Youm.

— Инцидент с затоплением буровой установки произошел в районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное море… Погибли четыре члена экипажа платформы, — отмечается в публикации.

Катастрофа произошла в момент, когда платформу буксировали три судна. На данный момент удалось спасти 21 члена экипажа, еще шесть считаются пропавшими без вести.

Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта заявило, что получило от египетской нефтяной компании OSOCO сообщение о том, что платформа Adam Marine 12 перевернулась в районе Гебель-эз-Зейт в Суэцком заливе.

Елизавета Пуншева