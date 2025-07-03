«Татнефть» пошла на Крайний Север

Татарстанская компания будет участвовать в проекте по модернизации систем отопления в Мурманской области стоимостью 1,7 млрд рублей

Котельные в Мурманской области переведут на биотопливо

Власти Мурманской области сообщили, что ПАО «Татнефть» и АО «Биоэнерго» инвестируют 1,74 млрд рублей в модернизацию котельных в регионе. Реализацию масштабного проекта обсудили в начале июля при участии губернатора региона Андрея Чибиса.

— Тему модернизации мы давно вместе двигаем в Мурманской области. В Умбе ушли от мазута на торф, щепу и пеллеты, новые котельные на биотопливе по концессии сейчас в процессе создания в районе Дровяное города Мурманска и н.п. 25 км ж/д Мончегорск — Оленья. Спасибо за совместную работу в направлении ухода от мазутозависимости. Сегодня обсудим также возможности по теме переработки шин, для нас это чувствительный вопрос, мы точно заинтересованы, — заявил глава области.

В рамках реализации проекта, которая пройдет с участием татарстанской компании, планируется поэтапная модернизация котельных в муниципалитетах Зеленоборском, Верхнетуломском, районе Росляково в Мурманске и Кольском округе. Эти котельные будут переведены с мазута на биотопливо. Работы по модернизации планируется выполнить в течение трех лет.

Как стало известно «Реальному времени», «Татнефть» — не основной инвестор проекта, большую часть средств внесет Мурманская область.

«Биоэнерго» уже строила такие котельные в Татарстане

Что касается АО «Биоэнерго», то она, по информации издания, также входит в периметр «Татнефти». Компания уже ввела в эксплуатацию четыре котельные, работающие на торфе, щепе и пеллетах, в селе Умба в рамках концессионного соглашения с властями Мурманской области. В настоящее время она строит биокотельные в Дровяном и населенном пункте на 25 км ж/д Мончегорск — Оленья.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В 2021 году «Биоэнерго» заявляло о планах строительства экологичной биокотельной в Татарстане. Строительство должно было осуществляться при поддержке ПАО «Татнефть». В апреле 2024 года компания в своих соцсетях рассказывала о том, что в рамках пилотного ESG-проекта «Татнефти» в поселке Актюбинский (Азнакаевский район Татарстана) реализован проект по созданию энергоэффективного поселения. Для отопления и горячего водоснабжения здесь используется древесная щепа — побочный продукт местных лесозаготовительных предприятий. В результате комплексных мер затраты на энергоресурсы в поселке снизились на 34%.

АО «Биоэнерго» создано в конце 2012 года и имеет московскую прописку. Бессменным руководителем является Алексей Гарбузов. За прошлый год компания выручила почти 8 млн рублей, а вот прибыль в восемь раз меньше — чуть более миллиона. Чистые активы оцениваются в 982,4 млн рублей.

Компания имеет больше 30 «дочек», раскиданных по всей стране. Они есть во Владимирской, Ивановской, Смоленской, Калининградской, Мурманской, Вологодской областях. Все они связаны с обеспечением отопления.

Дарья Пинегина, Дмитрий Зайцев