Нижнекамский этнофестиваль получит грантовую поддержку Фонда президентских грантов

Проект «СөлгеФест/Вышивай-любя» выбран среди 10 882 инициатив

Центр любительских литературных объединений Нижнекамска стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов. Проект «СөлгеФест/Вышивай-любя» получил финансирование в размере 828 551,66 рубля. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

Грантовые средства будут направлены на организацию масштабного этнофестиваля, который состоится в следующем году и станет частью празднования 60-летия Нижнекамска. Проект был отобран из 10 882 заявок, поданных на конкурс.

Этнофестиваль призван стать значимым культурным событием в жизни города. Организаторы планируют создать площадку для сохранения и развития национальных традиций, обмена опытом между мастерами и популяризации культурного наследия.

Реализация проекта позволит привлечь внимание к традиционной культуре и ремеслам, а также создать новую культурную традицию в городском пространстве Нижнекамска.

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Дмитрий Зайцев