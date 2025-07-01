В Набережных Челнах добились компенсации для укушенного собакой ребенка
Суд взыскал с исполкома города 60 тыс. рублей
Прокуратура Набережных Челнов взыскала с исполкома города 60 тыс. рублей компенсации для ребенка, которого укусила бездомная собака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Мама 12-летнего мальчика обратилась в ведомство с жалобой. После проверки оказалось, что администрация города ненадлежащим образом организовала работу по отлову бездомных животных.
Суд обязал исполком Набережных Челнов выплатить семье потерпевшего компенсацию морального вреда.
Ранее сообщалось, что две собаки на самовыгуле в татарстанском селе загрызли домашнюю кошку. Жители опасаются нападения на детей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.