Банк ЗЕНИТ запускает новый флагманский ЗЕНИТ-Вклад

Повышенная доходность для новичков, пенсионеров и зарплатников

Банк ЗЕНИТ запустил новый депозит ЗЕНИТ-Вклад. Продукт позволит клиентам разместить средства на гибких и привлекательных условиях и получить дополнительную доходность за счет надбавок.

По вкладу доступна повышенная ставка до 13,2% годовых в рублях с учетом возможных надбавок — дополнительная выгода для отдельных категорий клиентов:

+0,6% для новых клиентов: действует, если за последние 180 дней не было вкладов и накопительных счетов в Банке ЗЕНИТ. В случае если накопительные счета были, суммарные остатки на них не превышали 1 000. В день открытия первого ЗЕНИТ-Вклада можно оформить до пяти депозитов с надбавкой на разные сроки.

+0,4% для пенсионеров: надбавка доступна при предъявлении пенсионного удостоверения либо достижении 55 лет.

+0,4% для зарплатных клиентов: действует, если за последние 60 дней на счет в Банке ЗЕНИТ поступала зарплата (не менее двух зачислений от работодателя, от 10 000 каждое). Для клиентов с индивидуальным зарплатным проектом надбавка действует, если в течение двух месяцев, которые предшествуют открытию вклада, на ЗЕНИТ-карту ежемесячно поступала заработная плата размером не менее 10 000.

Депозит можно оформить на срок 91, 121, 181, 270 или 367 дней. Минимальная сумма размещения — 10 000 в ЗЕНИТ Онлайн или 100 000 в офисах банка. Максимальная сумма и количество вкладов не ограничены. Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

Открыть вклад можно в интернет-банке, приложении ЗЕНИТ Онлайн или любом офисе банка. Подробная информация о продукте доступна на сайте.

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