ФК «Пари НН» заявил стадион в Казани резервным для РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Пари НН» может провести стартовые домашние матчи нового сезона в Казани. Казанский стадион заявлен нижегородским клубом в качестве резервного. Информацию подтвердил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

По словам главы РПЛ, «Пари НН» работает над тем, чтобы перенести статус резервного стадиона в Саранск. Команда рискует провести первые домашние матчи сезона в другом городе из-за ремонта собственной арены в Нижнем Новгороде.

— Ситуация простая: есть ограничение, которое не позволит им сыграть на своей арене какое-то количество времени. На данный момент их резервная арена — в Казани. Но «Пари НН» пытается поменять резервный стадион на арену в Саранске. Но у меня есть информация, что теоретически они могут начать сезон на своей арене, — сказал Алаев «Спорт-Экспрессу».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом сезоне «Рубин» провел одну домашнюю встречу РПЛ на стадионе в Нижнем Новгороде из-за проведения в Казани саммита стран БРИКС.



На сегодняшний день в Саранске нет профессиональных клубов. Местная арена была построена в преддверии чемпионата мира-2018 по футболу в России. Саранск стал одним из городов, в котором прошли матчи ЧМ-2018.

Зульфат Шафигуллин