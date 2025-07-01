Минкульт Татарстана за полтора часа нашел поставщика интерактивной панели за 300 тысяч

Ее установят в краевом музее Кукмора

Фото: Мария Зверева

Минкульт Татарстана объявил тендер на приобретение интерактивной панели. Стоимость контракта составила 323 тыс. рублей. Согласно документации, оборудование должно будет отправиться в Кукмор, по адресу ул. Ленина, дом 8. Там находится краеведческий музей. В техническом задании отмечается, что панель будет эксплуатироваться в помещении и должна быть совместима с популярными девайсами.

Судя по документации, объявление о закупке было опубликовано сегодня, 1 июля, в 13.13. А поставщика нашли и заключили контракт в 14.29. То есть спустя 1 час и 13 минут.



Название или иные юридические данные, по которым можно опознать поставщика, скрыты.

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Дмитрий Зайцев