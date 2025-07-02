Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +21 градуса
В отдельных районах гроза
Сегодня облачно с прояснениями. Днем дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный, южный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Утром в Татарстане ожидается порядка +14 градусов, днем — от +16 до +21 градуса. В Казани температура составит от +17 до +19 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.