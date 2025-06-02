Татарстанцы подали 309 тыс. заявлений, чтобы установить самозапрет на кредиты

Фото: Динар Фатыхов

За три месяца работы самозапрета на кредиты 309 тыс. жителей Татарстана подали заявки на установку самозапрета, республика вошла в десятку лидеров среди регионов России, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Всего по России на установку самозапрета на кредиты поступило 11,53 млн заявлений, а на его снятие — 504 тыс.

Татарстан занимает восьмое место в общероссийском рейтинге по числу заявок на самозапрет. При этом, как и в целом по стране, жители республики предпочитают устанавливать полный запрет на кредитование — 91% заявок в Татарстане касаются именно этой опции.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Согласно данным ОКБ, наиболее активно самозапрет на кредиты устанавливают россияне в возрасте 35—45 лет (23% заявок).

С начала лета в России вводят ограничения на денежные переводы и усиливают контроль за перечислением средств. Об этих и других изменениях в законодательстве и новых правилах с июня — в материале «Реального времени».

Рената Валеева