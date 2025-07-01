Казанский метрополитен снижает количество поездов до 10 из-за падения пассажиропотока

Фото: Динар Фатыхов

С сегодняшнего дня Казанский метрополитен переходит на новый график работы, сокращая количество электропоездов на линии до 10 в будние дни. Это решение связано со снижением пассажиропотока, вызванным отпускным сезоном и общим сокращением деловой активности, сообщает пресс-служба метро.

В утренние и вечерние часы-пик поезда будут курсировать с интервалом в 5 минут 33 секунды. Этот режим работы продлится до 25 августа.

Ранее на линию выходили 11 электропоездов с интервалом в 5 минут, что позволяло лучше справляться с нагрузкой и быстрее разгружать платформы.

Накануне в казанском метро обновили 540 метров желтых предупредительных полос.



Анастасия Фартыгина