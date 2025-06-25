В казанском метро обновлено 540 метров желтых предупредительных полос

Фото: Динар Фатыхов

За последние две недели сотрудники МУП «Метроэлектротранс» провели масштабные работы по улучшению инфраструктуры казанского метрополитена. В результате этих мероприятий были обновлены сотни метров предупредительных полос, очищены тоннели и путевые стены, а также проведены ремонтные работы на дверях и пандусах, пишет мэрия.

На станциях «Горки», «Аметьево» и «Яшьлек» было обновлено 540 метров желтых предупредительных полос. Эти работы направлены на повышение безопасности пассажиров, которые теперь будут четче видеть границы безопасной зоны на платформах.

Кроме того, сотрудники «Метроэлектротранса» уделили особое внимание чистоте и состоянию тоннелей и станций. На участке от станции «Площадь Тукая» до «Дубравной» по второму главному пути было промыто 6,2 километра тоннелей и станций с использованием специального агрегата. Ручным способом на станциях «Аметьево», «Дубравная» и «Козья Слобода» были очищены впечатляющие 5,3 тысячи квадратных метров путевых стен и лотков. Дополнительно вручную была промыта 700-метровая секция тоннеля перегона станции «Яшьлек» — «Козья Слобода» по второму главному пути.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не обошли вниманием и другие элементы инфраструктуры. За прошедшие две недели был проведен ремонт 23 дверей типа «метро». На станциях «Аметьево» и «Горки» произвели замену 94 напольных и настенных плит на инвалидных пандусах, что поспособствует повышению доступности метро для маломобильных граждан. На станции «Суконная Слобода» по второму главному станционному пути было покрашено 105 квадратных метров путевого лотка.



Как уточнили в МУП «Метроэлектротранс», большинство проводимых работ осуществляется в ночное время.

В связи с сезонным снижением пассажиропотока в летний период Казанский метрополитен корректирует график движения поездов. Изменения вступят в силу с 1 июля и коснутся будних дней.

Рената Валеева