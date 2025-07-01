Минтруд: в 2026 году новогодние каникулы для россиян продлятся 12 дней

Фото: Динар Фатыхов

Россиян ждут 12-дневные новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, сообщили в Минтруде страны.

Также в 2026 году в феврале и марте ожидаются трехдневные рабочие недели в связи с Днем защитника Отечества и 8 Марта.

В мае россияне будут отдыхать дважды по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Анастасия Фартыгина